Tite sofre estiramento muscular em comemoração de gol

Tombo do técnico na comemoração do gol de Coutinho viralizou nas redes sociais

A imagem que mais marcou o duelo entre Brasil e Costa Rica, além dos gols de Coutinho e Neymar, foi o tombo de Tite na comemoração do primeiro gol. Na entrevista coletiva após o jogo, o treinador falou que teve um estiramento muscular no momento da queda.



"Rompeu fibra [estiramento] e aí eu caí. Quando nós saímos, o Ederson bateu. Eu rolei e quando eu olho apra cima já estava o Cássio junto. E aí, ferrou. Eu queria ir lá comemorar, mas não dava. Eu tive que voltar. Eu não consigo andar direito", revelou o treinador, se divertindo com o momento.



O treinador da Seleção Brasileira falou sobre a atuação de Neymar na vitória desta sexta-feira. O atacante perdeu 16 bolas na partida e aprecisa nervoso com a marcação implacável dos costarriquenhos, chegando a receber um cartão amarelo por reclamação."Toda a individualidade aparece se o conjunto estiver forte, é desumano colocar a responsabilidade em um atleta. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade, o Sylvinho, o Douglas Costa pra individualidade surgir. O Neymar ficou três meses e meio parado e a partida anterior foi a primeira. Ele é um ser humano, precisa de tempo para retomar o padrão alto", analisou Tite.O técnico também aproveitou para elogiar o segundo tempo da equipe canarinho, que construiu mais jogadas com a entrada de Douglas Costa no lugar de Willian após o intervalo."Grande segundo tempo. Três vezes: grande segundo tempo. Conseguiu botar volume, precisão, Navas jogou muito. Primeiro tempo não, início nervoso, errando passe. Segundo tempo retomou, errando passe. 'Domina bem pra passar bem, e aí vai poder criar as oportunidades'. Douglas tem amplitude na direita e na esquerda, com a entrada do Firmino a gente tem o Fagner construtor e cinco mais enfiados. Outra coisa que eu preparei foi: 'Vou ter problema com o Fagner, boto Marquinhos e Fernandinho pra fazer a função. Não precisou'. Não imaginava que ia acontecer isso com o Danilo, no último lance do treino", disse o treinador da Seleção.Líder do Grupo E da Copa do Mundo, o Brasil volta a campo na próxima quarta-feira (27) para enfrentar a Sérvia, às 15h.