Tite será o segundo técnico mais bem pago do Mundial

Segundo levantamento da emissora alemã 'Zoomin TV', treinador brasileiro só tem salário inferior ao atual campeão do mundo Joachim Löw

Segundo uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (10) pela emissora de televisão da Alemanha "Zoomim TV", o treinador da Seleção Brasileira Tite é o segundo mais bem pago entre os 32 que irão dirigir suas equipes na Copa do Mundo da Rússia.



Com um salário anual de € 3,4 milhões, cerca de R$ 14,5 milhões, o técnico gaúcho só perde para o comandante da Alemanha, Joachim Löw, que fatura cerca de € 3,8 milhões, cerca de R$ 16,1 milhões, por ano.



O treinador da França, Didier Dechamps, se encontra rigorosamente empata com Tite. Completando os técnicos mais bem pagos do Mundial estão Julen Lopetegui, da Espanha, com salário anual de € 2,9 milhões, cerca de R$ 12,3 milhões, e Stanislav Cherchesov, da Rússia, com remuneração de € 2,5 milhões, cerca de R$ 10,5 milhões, por ano.



Confira a lista completa:





1- Joachim Löw (Alemanha): € 3,8 milhões (R$ 16,1 milhões)

2- Tite (Brasil): € 3,4 milhões (R$ 14,5 milhões)

3- Didier Deschamps (França): € 3,4 milhões (R$ 14,5 milhões)

4- Julen Lopetegui (Espanha): € 2,9 milhões (R$ 12,3 milhões)

5- Stanislav Cherchesov (Rússia): € 2,5 milhões (R$ 10,5 milhões)

6- Fernando Santos (Portugal): € 2,18 milhões (R$ 9,3 milhões)

7- Carlos Queiroz (Irã): € 1,9 milhão (R$ 8 milhões)

7- Gareth Southgate (Inglaterra): € 1,9 milhão (R$ 8 milhões)

9- Jorge Sampaoli (Argentina): € 1,77 milhão (R$ 7,5 milhões