Tite rejeita favoritismo: 'está em aberto'

Treinador da Seleção Brasileira elogia partida de Willian e defende Neymar de comentários de Osorio

Antes da Copa do Mundo, Tite colocou a Seleção Brasileira entre uma das favoritas para conquistar o título da competição, ao lado de outras como Alemanha e Espanha. Com a queda de algumas das principais rivais, o treinador rejeitou o rótulo de grande favorito à conquista do Mundial.



"O nível que nós atingimos é para quartas de final e a equipe vai ter que crescer. O México venceu e bem a Alemanha e a Coreia. E estava melhor contra a Suécia até tomar o gol. Ela finaliza muito, puxa muito contra-ataque. Fica jogo lá e cá. A Rússia jogou bem ontem, controlando a Espanha, não passando por maiores perigos. Para mim está aberto", afirmou o treinador da Seleção Brasileira.



Um dos grandes destaques da vitória do Brasil sobre o México nesta segunda-feira (2), pelas oitavas de final foi o ponta direita Willian. Com uma boa performance, principalmente no segundo tempo, o camisa 19 deixou para trás as atuações apagadas nas três primeiras partidas. O técnico não quis deixar claro o que falou no intervalo para o jogador, mas seu auxiliar Sylvinho entregou a mudança que melhorou o futebol do atacante do Chelsea.



"O Willian tem entregado um bom trabalho sempre, mas tecnicamente acaba sofrendo porque acompanha o lateral. A conexão defensiva às vezes compensa o Paulinho, que é um meia muito ofensivo. No segundo tempo ele conseguiu se sobressair tecnicamente. Ele teve mais flutuação no segundo tempo", analisou o auxiliar-técnico brasileiro.



Depois de impedir Neymar de responder às críticas de Juan Carlos Osorio, Tite saiu em defesa do seu jogador.



"Não precisa falar, é só olhar. Pisaram nele e eu falei para ele não pisar de volta e não reclamar. Deixa que eu que falo. Ele está melhorando também nesse aspecto. Ele tem que ficar focado. Quando você gasta energia com outros aspectos, você perde o foco. às vezes há uma certa incompreensão dos adversários porque ele é muito rápido, ele finta muito. É pecado driblar? É pecado promover a jogada individual? Não é pecado e o técnico promove isso. O futebol brasileiro tem essa característica, principalmente no último terço do campo", disse Tite.



A Seleção Brasileira espera a definição do jogo entre Bélgica e Japão para saber quem será seu adversário nas quartas de final, na próxima sexta-feira (6), em Kazan.