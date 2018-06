Tite fecha treino antes de viagem a Moscou

Técnico não deu pistas da equipe que enfrenta a Sérvia; Danilo fez um leve trabalho no campo

Mistério na Seleção Brasileira. Às vésperas de decididos uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo contra a Sérvia, o técnico Tite fechou as portas do treino desta segunda-feira (25).



Com a lesão de Douglas Costa e a má fase de Willian, a expectativa fica pela escalação da equipe titular. A tendência era que o camisa 7 assumisse um lugar entre os onze iniciais, no lado direito do ataque. Uma das hipóteses é a entrada de Renato Augusto no meio de campo, com Philippe Coutinho sendo deslocado para a direita, na formação que o treinador utilizou durante boa parte das Eliminatórias. Caso opte por repetir a formação com Willian, esta será a quarta vez que o técnico irá usar a mesma escalação.



O lateral-direito Danilo, que ficou de fora da última e está vetado do duelo contra a Sériva, por conta de uma lesão, fez trabalhos leves no campo. Fica a expectativa também para a definição do próximo capitão da equipe. Tite tem mantido seu esquema de rodízio, para dividir mais a responsabilidade entre os atletas do grupo. Na estreia, o lateral-esquerdo Marcelo usou a braçadeira. Na última sexta-feira, diante da Costa Rica, foi a vez do zagueiro Thiago Silva.



Ainda nesta segunda, a Seleção Brasileira viaja para Moscou. Na terça, o time faz o treino de reconhecimento do gramado no estádio do Spartak, onde o time canarinho enfrenta a Sérvia na quarta-feira (27), às 15h. O Brasil precisa apenas de um empate para se garantir na fase de mata-mata do Mundial. Já para os sérvios, só a vitória interessa para seguir adiante na competição