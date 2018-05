Tite explica convocação de Taison

Após a lesão de Daniel Alves, o técnico também deixou a vaga de titular da lateral direita aberta

O nome de Taison foi uma das principais surpresas da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo da Rússia. Campeão da Copa Sul-Americana com Tite em 2009 e campeão da Libertadores em 2010, o atacante de 30 anos foi chamado pela sua versatilidade.



"Ele tem 80 jogo entre Champions e Europa League. Isso acaba pesando. É mentalmente forte, fora ser campeão da Libertadores e da Sul-Americana. E a versatilidade. Ele pode jogar por dentro e por fora", revelou o treinador.



Com a lesão de Daniel Alves, o técnico optou por levar Fagner e Danilo. Se recuperando de lesão, Fagner leva uma pequena desvantagem em relação ao jogador do Manchester City.



"Está aberto. Os dois jogaram e jogaram bem. Hoje, a vantagem é do Danilo estar atuando nesses últimos meses muito bem. O Sylvinho falou dessa evolução que ele teve. Sem assegurar nada pro Danilo", disse Tite.



Quando a lista foi fechada?

Ela está se fechando agora, porque a última informação do último atleta era 13h30 com o doutor Rodrigo [Lasmar]



O que pesou nas posições que ainda tinha dúvidas?

O Nenê da NBA fez uma observação dos atletas, ele fala de consistência de carreira. Talvez esse fator dessa sequência, dentro da seleção e dentro da própria carreira, credencia. Principalmente dentro da Copa do Mundo. Pressão psicológica, aspectos táticos, físicos, psicologicos e emocionais são fundamentais



Característica da equipe

A principal da característica ela tem que saber trabalhar nas transições de forma rápida. É a característica da nossa equipe. Explorar a bola no chão, a troca de ritmo, a triangulação e a verticalidade



Opção pelo Taison

Ele tem 80 jogo entre Champions e Europa League. Isso acaba pesando. É mentalmente forte, fora ser campeão da Libertadores e da Sul-Americana. E a versatilidade. Ele pode jogar por dentro e por fora



Jogadores que foram treinados por ele em clubes

Confiança é de todos os atletas. Eles tiveram um desempenho que os credenciassem. Humanamente interferiu. Foram detalhes técnicos, físicos e táticos para que eu os chamasse



Titular da lateral-direita

Está aberto. Os dois jogaram e jogaram bem. Hoje, a vantagem é do Danilo estar atuando nesses últimos meses muito bem. O Sylvinho falou dessa evolução que ele teve. Sem assegurar nada pro Danilo



Convocação do Geromel

Regularidade de desempenho. Tem algumas coisas que não são objetivas, é difícil transmitir para vocês. Primeiro queo Grêmio vem mantendo uma regularidade nos últimos anos. Nesse período todo, o Geromel manteve essa atuação em alto nível



Condição física dos jogadores

É um cuidado que a gente tem sim. O Fabio acompanhou a marioria dos ateltas nessa últimas convocações. Na chegada na Granja os atletas vão ser testados de todas maneiras para que a gente possa saber definitivamente. A gente vai ter atletas de nível muito bom



Final da Champions

Eu fico na expectativa que tem três atletas na final. Na medida que você fica excessivamente cauteloso, aumenta sua possibilidade de se machucar



Falta de um 10

Nós temos uma composição de quatro jogadores no meio de campo. Fernandinho tem dupla função, pode jogar como articulador. Nós temos Paulinho infiltrador e Renato construtor, Fred que se encaixa nas duas funções. O Coutinho para dentro é esse jogador para ter essa função



Possibilidade de usar Marquinhos de lateral

Ele tem pré-requisitos básicos para jogar de lateral, zagueiro e volante. Ele pode ser utilizado, mas inicialmente é zagueiro



Zaga titular

Todos os três são de alto nível e todos eles são importantes. Vai ser uma das dores de cabeça que eu vou ter. Assim como tive na lateral esquerda porque dói um jogador como o Alex Sandro ficar fora



Aspecto psicológico

Tem que ser muito forte, aguentar as pressões que vão ter. A pressão pelo resultado e pela atuação é muito forte. Assim como os remanescentes de 2014 vão nos dar esse know how e estão um passo à frente de mim, por exemplo



Contestações na lista

Eu não quero e não tenho a pretensão de ser consenso, mas externar uma ideia de futebol e o porquê delas. Concordar ou não é do livre arbítrio de cada um. Às vezes as escolhas são do feeling de cada um. As escolhas são de cada um e a gente respeita



O que pensou na hora que fechou a lista?

Eu me colocava do lado do atleta. Por isso que eu falava para a comissão para buscar todos os detalhes. Perguntaram pra mim como eu dormi, eu acordei umas três, quatro vezes durante a noite. Teve uma mãe de uma pessoa próxima que perguntou 'como a cabeça do Tite está? Se ele ouvir cada programa esportivo, ele vai ter que convocar 80 jogadores'. E é assim que eu estou



Ausência do Daniel Alves

O Dani é uma liderança técnica e como pessoa impressionante. Isso nos rendeu uma preparação de Fagner, Danilo e Rafinha. Nós vamos sentir falta? Vamos, mas temos outro caminhos. Eu fui guinado a técnico do Grêmio sendo terceira opção. As oportunidades na vida surgem assim. Em cima de um grupo forte, as individualidades aparecem



Período de treinos antes da Copa

Trabalhar essas variações que possam ter nesses jogadores e nesses setores. Eu não gosto de ficar mudando escalação conforme adversário. A equipe tem que saber se moldar



Titular no ataque

Inicialmente é o Gabriel, mas o Firmino vai