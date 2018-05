Tite esboça time para amistoso sem Neymar e com Thiago Silva

Atacante fica como opção no banco de reservas

No treino desta quinta-feira (31), o técnico Tite esboçou a equipe que vai a campo no próximo domingo em amistoso contra a Croácia, em Liverpool. As principais mudanças foram a saída de Neymar e a entrada de Thiago Silva na defesa.



Ainda em fase final de recuperação de uma cirurgia no pé direito, o atacante Neymar vai ficar no banco de reservas como opção para o decorrer da partida. Em seu lugar entra Willian. Na zaga, Thiago Silva ganhou a vaga de seu companheiro de PSG Marquinhos e fará dupla de zaga com Miranda.



O time que treinou nesta quinta teve Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Willian, Fernandinho, Paulinho e Coutinho; Gabriel Jesus.



Renato Augusto tem lesão no joelho



No meio de campo, Fernandinho acabou ganhando a vaga que era de Renato Augusto. O jogador do Beijing Guoang tem uma inflamação no joelho esquerdo e não participará do treino desta sexta-feira também. A comissão médica da Seleção Brasileira não acredita em corte e ainda avalia a presença do meia na viagem para Liverpool.