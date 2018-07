Tite elogia a Bélgica e confirma volta de Marcelo

Técnico da Seleção Brasileira elogia adversário das quartas de final e afirma estar preparado para poderio áereo belga

Na tarde desta sexta-feira (6), a Seleção Brasileira enfrenta a Bélgica pelas quartas de final da Copa do Mundo em Kazan. Além de ter uma equipe bastante badalada, o adversário da equipe verde e amarela tem o melhor ataque da Copa do Mundo.



"Poder criativo dela é muito forte. Vai ser um grande jogo. Duas equipes que primam pelo futebol bonito, com as suas característica cada uma. Tem valores técnicos individuais, tem um grande técnico e uma grande campanha", disse o técnico Tite.



Ao ser questionado sobre o poderio aéreo da equipe belga e uma possível entrada de Fellaini, que marcou um dos gols sobre o Japão nas oitavas, o treinador passou a palavra para o auxiliar.



"Fellaini entrou no último jogo, com características diferentes do Mertens. Com exceção do jogo contra a Inglaterra, a Bélgica repetiu o padrão nas modificações feitas pelos ajustes. Estudamos bem a Bélgica e estamos procurando não falar muito agora porque é um jogo decisivo contra um grande seleção", analisou Cléber Xavier.



Assim como de costume, o técnico não escondeu a escalação. Além de confirmar Fernandinho na vaga de Casemiro, suspenso por ter levado o segundo cartão amarelo contra o México, Tite volta com Marcelo na lateral-esquerda, após o camisa 12 ter se recuperado de dores nas costas.



"Eu conversei com o Marcelo e o Filipe Luís. Marcelo saiu por um problema clínico, não voltou no segundo jogo por um problema físico. Filipe Luís jogou muito os dois jogos. Por critério volta o Marcelo", confirmou o treinador.



Confira as respostas de Tite na entrevista coletiva desta quinta-feira (5):



Contra a Bélgica manter o padrão é o suficiente?

"O que eu busco é manter e crescer. Aí você fica com uma sensação de ter feito teu máximo. Se teu máximo for melhor que o do outro é uma situação que é do jogo."



Time que joga

"Eu conversei com o Marcelo e o Filipe Luís. Marcelo saiu por um problema clínico, não voltou no segundo jogo por um problema físico. Filipe Luís jogou muito os dois jogos. Por critério volta o Marcelo."



Jesus x Firmino

"O jogo vai se desenhando. A versatilidade do Gabriel nos permitiu que a gente ajustasse a equipe em cima das características que ele tem. Depois do jogo contra a Sérvia, eu dei um abraço no Firmino e falei que ele merecia ter entrado. Ele me disse: 'professor, eu estou feliz pra caramba'. Existem atletas diferentes com carcterísticas iguais."



Importância de Neymar

"Nós acompanhamos o trabalho dele. Ele sabe o preço que ele pagou para chegar aqui, os momentos que ele se privou para investir nessa evolução. Ele foi mais rápido porque ele é um jogador de excelência."



Enfrentar a Bélgica

"Poder criativo dela é muito forte. Vai ser um grande jogo. Duas equipes que primam pelo futebol bonito, com as suas característica cada uma. Tem valores técnicos individuais, tem um grande técnico e uma grande campanha."



Opções para o Paulinho

"Último jogo ele saiu porque tomou uma pancada. Ele estava com dificuldades de movimentação. Às vezes eu olho para o banco, só tem fera. Tem o Fernandinho que agora vai jogar e o Marquinhos pode jogar ali. Primeiro jogo do Marquinhos como profissional foi um clássico com o Palmeiras, que ele jogou de volante."



Time mentalmente forte

"Carlos Bianchi colocou para mim que uma das grandes virtudes de uma equipe é ser mentalmente forte e ter uma capacidade equilibrada. Aquilo ali ficou marcado. Nem euforia e nem um medo de perder. O discernimento é muito difícil. Saber porque ganha, saber porque tem um bom desempenho individual, porque tem um bom desempenho coletivo. Falei para os atletas há duas semanas para acreditarem na forma intensa de trabalho que nós temos. Em nenhum momento ouvi dizer que faltou ritmo a quem entrou em campo. Nós precisamos da equipe toda. No aspecto mental. O maio desafio de um Mundial é a capacidade mental. As pressões são extraordinárias."



Disputa por pênaltis

"Batida de pênalti é o cão. Para mim, técnico de futebol, um jogo não poderia terminar em penalidades. Treina-se sim. Batida de pênaltis é uma técnica e associada a um controle emocional. Eu lembro de um clássico contra o Palmeiras que eu coloquei o Morais para bater o quinto. Ele fez e nós ganhamos. No dia seguinte, ele veio para mim e falou: 'professor, quando você falou comigo eu lembrei de um Vasco e Flamengo, eu atravessei o Maracanã e perdi o pênalti'. Eu perguntei para ele: 'por que você não me avisou, que eu te tirava na hora'. É um peso muito grande."