'Tite é o melhor do ano', diz lenda alemã, Lothar Matthaus

Ex-jogador alemão falou sobre premiação da Fifa acompanhado de Ronaldo Fenômeno

O ex-jogador alemão Lothar Matthäus disse nesta quarta-feira (4) que considera Tite o melhor técnico do ano. A declaração aconteceu em Moscou, na Rússia, durante a apresentação dos detalhes sobre o troféu de melhores do ano da Fifa. Segundo a organização, a premiação acontecerá em Londres no dia 24 de setembro.



"Ele achou uma boa mistura entre disciplina europeia e a magia do Brasil. A raiz continua. Mas ele joga pelos resultados (...) O Brasil não é mais só uma seleção que pensa em fazer gols, mas também em não levar. Dessa forma, acredito que Tite é o melhor do ano", afirmou Matthäus.



O evento contou ainda com a participação de Ronaldo, da jogadora norte-americana Lindsay Tarpley-Snow e do goleiro mexicano Jorge Campos. Os quatro fazem parte do grupo de profissionais escolhidos para eleger os melhore jogadores de 2018. Durante a coletiva, o fenômeno concordou com Matthäus.



"Temos uma Seleção ofensiva, organizada defensivamente, sofrendo poucas ocasiões de gol e equilibrada. Talvez, estejamos dando menos valor do que ele merece no Brasil. Mas ele já é um dos melhores do mundo. Ele transmite tranquilidade", disse Ronaldo.



Neymar

O brasileiro ainda disse que o cenário de Messi e Cristiano dominando a premiação pode mudar com o Mundial. "O poder da Copa do Mundo é muito forte e com Messi e Ronaldo eliminados, Neymar tem uma grande chance de ganhar o (prêmio de) melhor. Mas isso acontecerá se ele ganhar a Copa do Mundo jogando de forma coletiva como ele está fazendo, sem pensar especificamente sobre o melhor", contou.



Para o Fenômeno, o gol mais bonito do Mundial até agora foi o de Ricardo Quaresma, de Portugal, contra o Irã.