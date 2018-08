Tite e comissão técnica irão acompanhar seis jogos nos próximos dias

A comissão técnica da Seleção Brasileira volta ao trabalho com tudo neste início de agosto. Até o dia 7 deste mês, a equipe irá acompanhar seis partidas envolvendo clubes brasileiros, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana e na Copa Libertadores.Tite irá observar a partida entre Grêmio e Flamengo nesta quarta (1), pela Copa do Brasil em Porto Alegre. Este será o único jogo em que o treinador canarinho estará presente. Na quinta (2), seus auxiliares estarão no Maracanã e no Morumbi para assistir a Fluminense x Defensor Sporting e São Paulo x Colón. A comissão técnica ainda acompanhará os seguintes duelos: Botafogo x Santos (4), São Paulo x Vasco (5) e Estudiantes x Santos (7).A observação tem foco direcionado para os amistosos contra as seleções dos Estados Unidos e de El Salvador nos dias 7 e 11 de setembro, respectivamente.