Tite e base mais experiente são as apostas para 2022

Seleção deixa Copa na Rússia sem a mesma sensação de terra arrasada de outras eliminações

A Seleção Brasileira voltou ontem ao país com um cenário diferente das últimas eliminações em Copas do Mundo. Nas últimas edições sem título, o futebol brasileiro sempre se deparou com o discurso unânime de reformulação. Agora a situação mudou.



A equipe brasileira sai da Copa na Rússia sem aquele cenário de terra arrasada, e muitos torcedores e jornalistas pedem a manutenção de Tite e de alguns jogadores. Para uma nova busca do hexa, em Qatar-2022, já existe uma base de atletas que estará aina mais experiente.



"É claro que quando não vence, o pessoal pode até dizer que o Brasil tem que vencer sempre. Mas o balanço é positivo, tem muitas coisas boas. O Brasil estava com sério risco de nem se classificar e agora estava como favorito. Então, tem muitas coisas boas. Não é o fim de uma era", afirmou o volante Casemiro na chegada ao Rio de Janeiro.



Jogadores como Alisson, Casemiro, Coutinho, Neymar e Firmino devem formar a base da Seleção nesse ciclo de quatro anos. Gabriel Jesus, jogador mais novo do Brasil neste Mundial, pode ter uma chance para apagar a Copa ruim feita na Rússia. Marquinhos terá papel fundamental na defesa. Com Thiago Silva, Miranda e Geromel acima dos 30 anos, o campeão olímpico deve ser o grande pilar da zaga brasileira.



Tite fica?



Um dos principais responsáveis por essa perspectiva para 2022 é Tite. Depois de assumir a equipe fora da zona de classificação para a Copa em meados de 2016, o treinador encaixou uma série de vitórias, que levou a Seleção ao primeiro lugar das Eliminatórias, com dez pontos de vantagem para o segundo colocado Uruguai.



Colocando sempre o desempenho acima do resultado, o técnico conseguiu dar um padrão de jogo à equipe, com um estilo bem definido. A fim de resgatar a essência do futebol brasileiro, Tite sempre deixou claro que prioriza o toque de bola, o futebol ofensivo e a criatividade no último terço.



A partir desta semana, a CBF começará a tratar da renovação com o técnico, cujo contrato atual termina neste mês. A intenção da entidade é mantê-lo para 2022. Após a derrota da última sextafeira, o treinador não quis falar sobre seu futuro.



Caso renove, Tite será o primeiro técnico a permanecer no comando da Seleção após uma Copa desde Cláudio Coutinho, em 1978. E caso fique até o Qatar, o gaúcho pode se igualar a Zagallo, em 1970 e 1974, e ser o segundo treinador a dirigir o time verde e amarelo em dois Mundiais seguidos, de forma ininterrupta.