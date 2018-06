Tite diz que Seleção sofreu com ansiedade da estreia

O treinador ainda completou:"Essa seleção tem condição de produzir mais e de forma equilibrada. Claro que, pessoalmente, eu queria ganhar, claro que saio triste com o empate".



Arbitragem

Apesar de admitir que o lance do gol da Suíça foi irregular, em sua visão, Tite não quis colocar o peso do resultado no lance.



"Não tem que pressionar a arbitragem. Eu não posso trazer uma equipe desequilibrada. O lance do Miranda é muito claro (que foi pênalti), muito limpo. O lance do pênalti (em Jesus) é passível de interpretação. Não quero com essa resposta parecer que estou justificando o empate", afirmou o treinador.



Perguntado se o lance que originou o gol suíço foi uma falha na marcação do Brasil, o comandante negou: "Aceito falar de todos os outros erros passados, mas desse de hoje não. Não foi problema de posicionamento, foi falta, não tem o que eu comentar".



"A gente vai tomar muita falta e aí vamos pegar a bola para cobrar rápido, porque queremos jogo", afirmou Tite, em relação as 10 faltas sofridas por Neymar na partida.







