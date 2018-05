Com chegada de Marcelo e Casemiro, todos os 23 convocados já estão em Londres; apenas Douglas Costa não participou o treino desta quarta (30)

Na manhã desta quarta-feira (30), o lateral Marcelo e o volante Casemiro se apresentaram à Seleção Brasileira e deixaram o grupo dos 23 convocados por Tite completo. Os atletas que haviam jogado a final da Champions ganharam três dias de folga, mas Firmino antecipou sua apresentação para a última segunda-feira.



A dupla do Real Madrid participou da primeira parte da atividade. Outra novidade nessa etapa do treino foi a presença do lateral Fagner. O jogador do Corinthians, ainda em processo de recuperação de uma lesão muscular, fez seu primeiro treino com o grupo. O único que não treinou com o resto da equipe foi Douglas Costa, que ainda faz trabalhos à parte no campo.





Marcelo e Casemiro já participam do treino com o restante do elenco. Como é bom ter o time completo! ?? #GigantesPorNatureza #TreinodaSeleção pic.twitter.com/BoXdJXWokb — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 30, 2018

Após o aquecimento, já sem Fagner, Marcelo e Casemiro, Tite fez um intenso trabalho tático, priorizando a saída de bola, com o restante do grupo. No próximo domingo (3), a Seleção enfrenta a Croácia em amistoso, em Liverpool. No dia 10, já em Viena, o Brasil encara a Áustria em seu jogo antes da Copa. A estreia no Mundial será no dia 17, em Rostov, diante da Suíça.