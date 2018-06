Tite confirma time titular para a estreia

Assim como anunciado por Tite após o amistoso contra a Áustria, o treino desta quinta-feira (14) definiu o time titular da Seleção Brasileira para a estreia na Copa do Mundo, contra a Suíça. O treinador comandou um coletivo, que confirmou a entrada de Willian entre os titulares.Assim, o técnico irá repetir a escalação do time que venceu a seleção austríaca no último domingo, com. Esta será a primeira vez que Tite irá manter uma escalação em duas partidas consecutivas desde sua segunda partida pela Seleção Brasileira, contra a Colômbia pelas Eliminatórias, quando repetiu a escalação de sua estreia no comando da equipe canarinho.O Brasil está no Grupo E da Copa do Mundo, junto com Suíça, Costa Rica e Sérvia. Os suíços serão os adversários da estreia, no próximo domingo, às 15h, em Rostov. A Seleção volta a campo no dia 22, às 9h, para enfrentar os costarriquenhos e encerra sua participação na fase de grupos contra os sérvios no dia 27.