Tite confirma time e não quer Neymar menos individualista

Após o camisa 10 abusar das jogadas individuais na estreia, o treinador justificou dizendo que é uma característica do futebol brasileiro

Na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Neymar foi muito criticado por tentar muitas jogadas individuais e prender demais a bola. Prova disso é que o atacante recebeu dez faltas no jogo. Questionado se teria pedido ao camisa 10 para ser mais coletivo, Tite disse que o jogo individual pe característica do futebol brasileiro e não vai tirar isso dos seus atletas.



Depois de ter falado que Neymar não está 100% antes da partida contra a Suíça, o técnico afirmou que o jogador do PSG não está atuando no sacrifício e que a condição perfeita só será adquirida com o tempo.



Sobre a escolha de Thiago Silva como capitão da Seleção para a partida desta sexta-feira, contra a Costa Rica, o treinador disse não querer fazer caça às bruxas após a derrota na Copa do Mundo de 2014.



"Se nós pegássemos todo mundo que foi criticado, não teria ninguém jogando e não teríamos essabase da seleção. A vida do futebol não é assim. Eu coloquei que havia uma série de atletas que teriam a maturidade e experiência para continuar com esse rodízio. Quando o Thiago buscou a titularidade, a briga era com o nível ténico dos três jogando muito. Tem maturidade suficiente para saber da responsabilidade dos momentos que nós estamos", disse o técnico canarinho.



Além disso, o treinador confirmou que a equipe titular será o mesmo time que começou jogando contra a Suíça, com Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Willian, Paulinho, Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus.



Confira as declarações de Tite na entrevista coletiva desta quinta-feira:



Caráter decisivo do jogo contra a Costa Rica

"Os jogos entram com caráter decisivo, em função do empate no primeiro jogo. para tornar o jogo com um desempenho defensivo parecido com o anterior e ofensivo com uma efetividade maior"



Condição física de Neymar

"Não tem defasagem física. Foi uma pancada, mas não retira o projeto inicial. Tenho uma tranquilidade a esse respeito. Em torno de cinco jogo é o normal. Ele já acelerou esse processo."



Manutenção do time titular

"Tudo na Seleção tem uma pressa maior na sua execução. Mas antes da pressa tem discernimento, confiança e análise. A escalação é uma coerência do processo de trabalho."



Ajustes feitos na equipe

"É a mesma equipe que começa jogando. O Thiago [Silva] colocou uma coisa que é muito sábia. Todos os jogos que nós temos, temos que jogar bem e vencer. Esse jogo decisivo, também. Ajustes, ser efetivo. Transformar as oportunidades em gol. Continuar proporcionando muito poucas oportunidades ao adversário. Hoje temos essa tranquilidade maior, já tem um foco maior. Alguns ajustes de posicionamento ainda vamos fazer porque é uma equipe que joga de uma forma diferente."



Pediu a Neymar para ser mais coletivo?

"Eu não gosto de personalizar. Absolutamente não. Nao teve. Todos os atletas têm essa responsabilidade de serem coletivos e serem individuais. Não vou tirar do Neymar a iniciativa de ser transgressor, da genialidade e entender que ele está num processo de retomada. Último terço do campo, cria, vai dentro, finta. Lance pessoal é característica do futebol brasileiro e não vou tirar."



Neymar está jogando no sacrifício?

"Não é sacrifício. É um processo evolutivo. Estaria jogando e está dentro do cronograma. Não vamos pagar preço de saúde para vencer a Copa do Mundo."



Preparação para o jogo contra a Costa Rica

"Como nós já tínhamos conversado anteriormente, a Áustria jogava com esse esquema. É muito semelhante. O sistema nos ajuda muito."



Como sentiu o apoio da torcida à seleção?

"O carinho que o torcedor traz tem um componente emocional muito forte. Paralelamente temos um nível de concentração muito alto. Temos que jogar bem e vencer para nos classificar. Os três jogos ontem [Portugal x Marrocos, Uruguai x Arábia Saudita e Espanha x Irã], de equipes que têm um poderio mais forte e que o resultado foi mais curto em cima da responsabilidade. Você tem que pegar esse carinho do torcedor e trazer com a lucidez. Característica nossa da emoção, mas com a razão equilibrando."



Falta de força da CBF na Fifa pode prejudicar a Seleção?

"O que eu tinha que manifestar a respeito do VAR já está claro. Temos foco de melhorar nossa performance. As outras responsabildades não me competem. Não precisamos de vantagem. Queremos merecer jogar bem. Essa é a relação do jogo que me atrai."



Críticas a Thiago Silva como capitão

"Se nós pegássemos todo mundo que foi criticado, não teria ninguém jogando e não teríamos essabase da seleção. A vida do futebol não é assim. Eu coloquei que havia uma série de atletas que teriam a maturidade e experiência para continuar com esse rodízio. Quando o Thiago buscou a titularidade, a briga era com o nível ténico dos três jogando muito. Tem maturidade suficiente para saber da responsabilidade dos momentos que nós estamos."