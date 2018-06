Tite afirma que Neymar não está 100%

Treinador, porém, garante que camisa 10 está pronto para fazer um grande jogo e tirou o peso da estreia

Na véspera da estreia da Copa do Mundo, o técnico Tite deu uma entrevista coletiva logo após o treino de reconhecimento do gramado em Rostov. O treinador revelou que Neymar ainda não está 100%, mas garantiu que o camisa 10 está preparado para fazer uma grande partida contra a Suíça neste domingo (17), às 15h.



"Neymar não está 100%, mas ele também é muito privilegiado. A velocidade dele é impressionante, mas não está na sua plenitude ainda. Está num processo bem evoluído do que nós imaginávamos e suficientemente bom para fazer um grande jogo", revelou Tite.



Questionado sobre o estilo de jogo da adversária da estreia, o técnico passou a bola para o auxiliar Cléber Xavier, que quebrou a ideia de que a seleção suíça é só uma retranca.



"A Suíça, depois da Copa de 2014 mudou o estilo de jogar. É uma equipe mais equilibrada, mais ofensiva e que tem a força do jogo pelos lados. É uma equipe que defende bem com duas linhas e sai em velocidade para o ataque. Das equipes que a gente tem enfrentado, me parece ser a equipe mais forte que a gente vai enfrentar, com exceção da Alemanha. Há a possibilidade de uma mudança de estilo, com um trinco por dentro", analisou Cléber.



Além disso, o técnico fez questão de tirar o peso da estreia e frisou que todas as seleções que fizeram, pelo menos, cinco pontos na fase de grupos se classificaram para as oitavas de final nas últimas cinco Copas do Mundo.



"Eu conversei com eles, ssa primeira fase tem uma característica diferente do resto da competição. Lá atrás, eu pensava comigo mesmo: 'tem que ganhar esse primeiro jogo'. Tem é que ter um grande desempenho, porque com sete pontos todas as seleções se classificaram. Com seis, todas classificaram. Com cinco, todas classificaram. Isso passa que não tem que haver desespero. Claro que há necessidade do resultado, claro que nós queremos vencer", afirmou Tite.



Confira as declarações de Tite na entrevista deste sábado (16):



Sobre declaração do Coronel Marinho para a Fifa preparar a taça para o Brasil

"Eu tenho um foco e uma responsabilidade muito grande em cima de um trabalho desenvolvido há dois anos. Meu foco fica voltado a essa minha área, que eu tenho orgulho e responsabilidade."



Em que estágio chega o Neymar?

"Neymar não está 100%, mas ele também é muito privilegiado. A velocidade dele é impressionante, mas não está na sua plenitude ainda. Está num processo bem evoluído do que nós imaginávamos e suficientemente bom para fazer um grande jogo."



Como fazer para dormir

"Não tomo remédio e procuro fugir. Tento administrar meus fantasminhas, minhas angústias e meus anseios. Essa expectativa acaba gerando Fico no meu canto e procuro assistir situações importantes, preparar a palestra e ficar focado naquilo que é importante eu focar minhas energias. O trabalho realizado até agora nos dá expectativa e paz. A convicção é que amanhã vamos ter muita dificuldade e vamos ter um desempenho parecido com o que tivemos durante as Eliminatórias."



Sobre ser unanimidade no Brasil

"Eu não sou unanimidade, eu tenho respeito, isso é diferente. Tem algumas pessoas que não gostam do meu estilo e não gostam de mim. E tem outras que eu tenho conflitos. Não é assim. O que a gente tem é um grupo de pessoas com características diferentes."



Esse Brasil tem condições de ir muito à frente

"Forte, competitivo, com qualidade individual, com uma ideia de jogo estabelecida e uma das equipes postulantes ao título."



Seleção mostra equilíbrio entre defesa e ataque

"Para manter esse padrão,nós nos desafiamos. A gente quer ter esse nível, nós queremos cada jogo ser melhores. A gente cai num plano emocional e a pressão é muito forte porque está o mundo voltado para nós. A gente quer ter a mesma naturalidade quando entrar em campo de fazer o que a gente já fez em outras situações. Que saiba diferenciar desempenho de resultado final. O desempenho a gente controla, o resultado final, às vezes, não."



Avaliar desempenho e resultado

"Hoje cada vez mais o público está sabendo diferenciar desempenho de resultado, mais ainda na Seleção. Ele está conseguindo ver quando a equipe é competitiva e quando é mentalmente forte. Nós estamos mudando nesse processo. Olha desempenho, depois olha resultado. Eu não posso cobrar do torcedor que ele fique feliz que a equipe empatou e perdeu, mas jogou muito. Eu estou feliz com o desempenho e estou me desafiando que a gente possa reproduzir essa situação. Tem três expressões que acho que eles não aguentam mais me ouvir. Mentalmente forte, concentração competitiva e preparar-se para todas situações de jogo."



Impacto da primeira partida pro resto da Copa

"Eu conversei com eles, ssa primeira fase tem uma característica diferente do resto da competição. Lá atrás, eu pensava comigo mesmo: 'tem que ganhar esse primeiro jogo'. Tem é que ter um grande desempenho, porque com sete pontos todas as seleções se classificaram. Com seis, todas classificaram. Com cinco, todas classificaram. Isso passa que não tem que haver desespero. Claro que há necessidade do resultado, claro que nós queremos vencer."



Sobre sair jogando com a bola no pé e poucas ligações diretas

"É ideia de futebol nossa e das características dos atletas. Não é porque o técnico quer. O técnico se adapta às características dos atletas. Para chegar uma bola na frente, o Coutinho, o Neymar e o Willian gostam de bola preferencialmente no chão. Vamos tentar trabalhar dessa forma. Mas temos outras artimanhas que podem surpreender."



O time com Willian é o time para a Copa do Mundo ou para um tipo diferente de jogo?

"Esse time ele se forja, se fortalece, ele se mostra. Com 23 atletas com a qualidade que a gente tem, seria muita pretensão. Hoje sim, mas amanhã eu não sei. Há uma variação, mas há uma ideia implantada com variação e função."