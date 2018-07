Tite aceita acordo com CBF para ficar até a Copa de 2022

Técnico renova contrato para trabalhar mais quatro anos com o time nacional

Após um período de negociações que durou três semanas, Tite e CBF entraram num acordo, e o técnico aceitou continuar no comando da Seleção Brasileira.

Pelo novo contrato, Tite treinará o Brasil até o fim da Copa do Mundo de 2022, no Qatar.



Desde a eliminação do Brasil na Copa da Rússia, CBF e o treinador vinham discutindo uma renovação. Apesar da queda nas quartas-de-final, o futuro presidente da entidade, Rogério Caboclo,e a diretoria avaliaram o trabalho como positivo –a alta popularidade de Tite e o consenso da opinião pública de que ele deveria continuar também pesaram a favor dele.

Tite também mostrou vontade de permanecer desde o início das negociações.



No entanto, o treinador não deverá ter toda a liberdade que teve para trabalhar como tinha nos úitimos dois anos. As avaliações e cobranças da CBF deverão ser masi constantes.



O primeiro grande desafio será a Copa América do ano que vem. Disputada em casa, o Brasil terá a pressão de vencer o torneio, sobretudo porque nas últimas edições a Seleção tem colecionado fracassos seguidos com eleiminações precoces.



O trabalho de Tite no novo ciclo, no entanto, começa imediatamente. Em agosto ele já fará a primeira convocação, pois o Brasil enfrentará os EUA em setembro, em território americano.



Nos primeiros dois anos sob o comando de Tite o Brasil acumula 20 vitórias, dois empates e duas derrotas.