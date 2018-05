Tiroteio na Cidade de Deus faz Flu treinar nas Laranjeiras

Operação na comunidade, vizinha do centro de treinamento do tricolor, faz clube voltar a treinar na sede social depois de um ano e meio

O Fluminense voltou a treinar nas Laranjeiras depois de um ano e meio. Mas não se tratou de uma ação de marketing do tricolor. Uma ação policial na comunidade, vizinha do centro de treinamento do clube, fez com que o treino desta quinta-feira (3) fosse transferido para a sede social.



Esta não é a primeira vez que o Flu tem de mudar os planos por conta de tiroteios na comunidade. Em fevereiro, a programação do clube foi alterada duas vezes. Primeiro, uma entrevista coletiva do diretor Paulo Autuori foi adiada. Depois, o treino da equipe precisou ser cancelada por conta de confrontos na Cidade de Deus.



Muito jogadores do elenco atual, que nunca haviam pisado no gramado do Estádio Manuel Schwartz, aproveitaram para conhecer as dependências das Laranjeiras e exaltaram a história do estádio que abrigou o primeiro jogo da Seleção Brasileira.



"Me senti muito a vontade aqui. Sei que é um local por onde passaram grandes ídolos, onde aconteceram partidas históricas. A gente olha nos painéis e nos quadros do vestiário e lembra das glórias e dos grandes jogadores do clube. Sem contar que é um estádio raiz, né? A torcida ficava bem perto do campo. Me sinto honrado e espero dar alegrias a torcida como outros que passaram por aqui deram", disse o lateral Gilberto.