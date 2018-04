Times que mais gastaram em contratações ficam de fora da semi

Dos dez clubes que mais investiram em jogadores na temporada europeia, apenas o Liverpool conseguiu vaga na semifinal

Na manhã desta sexta-feira (13), a Uefa (União das Federações Europeias de Futebol) realizará o sorteio dos confrontos da semifinal da Champions League. Dos quatro clubes classificados, apenas o Liverpool está no top 10 dos que mais investiram em contratações na temporada 2017-2018.



O Barcelona, que foi eliminado pela Roma em uma virada incrível nas quartas de final, foi a equipe que mais gastou dinheiro na contatação de jogadores. Ao todo, o clube catalão investiu 334 milhões de euros. Após a venda de Neymar para o PSG, o clube azul-grená pagou 120 milhões de euros por Philippe Coutinho e 105 milhões de euros por Ousmane Dembélé. O Barça ainda gastou outros 104 milhões nas contratações de Paulinho, Semedo, Deulofeu, Mina e Marlon.



A segunda equipe que mais gastou foi o Manchester City. Dos 315 milhões de euros investido por Pep Guardiola, 243 milhões foram em jogadores de defesa: Éderson, Walker, Danilo, Laporte e Mendy. O clube inglês também caiu nas quartas de final da competição, para o Liverpool.



Completando o pódio dos que mais gastaram, aparece o Chelsea, eliminado pelo Barcelona nas oitavas de final, com 257 milhões de euros gastos. As principais contratações do clube londrino foram o atacante Álvaro Morata, os meias Tiemoué Bakayoko e o zagueiro Antonio Rüdiger.



O quarto lugar foi o PSG, que gastou 238 milhões de euros, sendo 222 milhões deles pagos para tirar Neymar do Barcelona. O valor só não foi maior porque o clube francês encontrou uma forma de burlar o fair play financeiro imosto pela Uefa, ao negociar o empréstimo de Mbappé, pagando ao Monaco os 180 milhões de euros acordados pela transferência em definitivo apenas no início da próxima temporada. O clube acabou eliminado da competição para o Real Madrid nas oitavas.



O quinto e sexto lugares sequer disputaram a Champions. O Everton gastou 202 milhões de euros e o Milan investiu 194 milhões. O primeiro semifinalista aparece apenas na sétima colocação entre os que mais gastaram. O Liverpool gastou 168 milhões de euros em contratações na temporada. O zagueiro Virgil van Dijk custou 79 milhões de euros ao clube da cidade dos Beatles, mas a principal contratação dos Reds foi o egípcio Mohamed Salah, que deixou a Roma por 42 milhões de euros.



Fechando o top 10, aparecem: Manchester United, eliminado pelo Sevilla nas oitavas, com 164 milhões, Juventus, que caiu para o Real Madrid na semi, com 153 milhões e Monaco, que sequer passou da fase de grupos, mesmo gastando 123 milhões de euros.



Dos quatro semifinalistas, curiosamente o rico Real Madrid foi o que menos investiu em contratações: apenas 40 milhões de euros, gastos no lateral Theo Hernandez e no meia Dani Ceballos.



Confira os clubes que mais gastaram em contratações na temporada europeia:



1 - Barcelona (ESP) - 334 milhões de euros

2 - Manchester City (ING) - 315 milhões de euros

3 - Chelsea (ING) - 257 milhões de euros

4 - PSG (FRA) - 238 milhões de euros

5 - Everton (ING) - 202 milhões de euros

6 - Milan (ITA) - 194 milhões de euros

7 - Liverpool (ING)* - 168 milhões de euros

8 - Manchester United (ING) - 164 milhões de euros

9 - Juventus (ITA) - 153 milhões de euros

10 - Monaco (FRA) - 123 milhões de euros

13 - Bayern (ALE)* - 116 milhões de euros

18 - Roma (ITA)* - 93 milhões de euros

49 - Real Madrid (ESP)* - 49 milhões de euros



*classificados à semifinal da Champions League.



OBS: os valores são os divulgados pelo site Transfermarkt