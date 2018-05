Time japonês nega proposta por Iniesta

Vissel Kobe desmentiu, nesta quarta-feira (9), investida no meia espanhol

O Vissel Kobe, do Japão, desmentiu ter realizado uma grande proposta econômica para contratar o meia do Barcelona Andrés Iniesta, afirmou nesta quarta-feira (9) a imprensa japonesa, citando dirigentes do clube.

O diretor esportivo do Vissel Kobe, Atsuhiro Miura, insistiu que as informações da imprensa de que o presidente do clube, Hiroshi Mikitani, teria oferecido um contrato de três anos e um salário anual de 25 milhões de euros a Iniesta não são corretas.

"Não ouvi nada disso", afirmou Miura. "Para ser sincero, essa quantidade não me parece realista. Se ele vier, seria incrível, mas isso não é realista".

Miura admitiu que viajou com Mikitani à Espanha para assistir ao clássico entre Barcelona e Real Madrid, mas afirmou não ter conversado com Iniesta. Mikitani é também o presidente do patrocinador master do Barça, a empresa Rakuten.

Iniesta, 33 anos, anunciou em final de abril que deixará ao fim da temporada o Barcelona, único clube profissional de sua carreira e com o qual conquistou 32 títulos.

Inicialmente, a imprensa espanhola cogitava o Chongquing Lifan como próximo destino de Iniesta, mas, na terça-feira, o clube chinês desmentiu que negociava com o meia.