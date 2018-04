Aposentado, Tiago Splitter integrará comissão técnica do Brooklyn Nets

O Brooklyn Nets anunciou nesta terça-feira (24) a contratação do ex-pivô Tiago Splitter para o cargo de olheiro do time da NBA. O brasileiro de 33 anos também auxiliará no desenvolvimento dos jogadores do elenco.Splitter disputou sete temporadas da NBA, cinco pelo San Antonio Spurs, uma pelo Atlanta Hawks e outra pelo Philadelphia 76ers, e se aposentou, no início deste ano, após uma grave lesão no quadril. Ao longo de sua carreira, o ex-pivô anotou 3225 pontos em quadras norte-americanas e se sagrou o primeiro brasileiro campeão da NBA.