Thiago Silva será o capitão da Seleção contra a Costa Rica

O segundo capitão da Seleção Brasileira já está definido. Será o zagueiro Thiago Silva quem terá a responsabilidade de carregar a braçadeira contra a Costa Rica nesta sexta-feira (21), às 9h, em São Petersburgo.O camisa 2 foi o capitão na última Copa do Mundo e ficou marcado pelo choro antes da disputa por pênaltis e por se recusar a cobrar uma penalidade na partida de oitavas de final, contra o Chile. Por outro lado, o jogador do PSG não esteve em campo na derrota para a Alemanha por 7 a 1 na semifinal, pois cumpria suspensão por ter levado o segundo cartão amarelo no Mundial na partida de quartas de final, contra a Colômbia.Depois da Copa de 2014, Thiago Silva perdeu a braçadeira para Neymar com Dunga. Sob o comando de Tite, o zagueiro voltou a ter a braçadeira no amistoso contra a Argentina, em junho de 2017, única derrota do treinador na Seleção Brasileira.