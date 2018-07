Thiago Silva será capitão em jogo contra o México

Zagueiro já usou a braçadeira na partida contra a Costa Rica

O capitão da Seleção Brasileira no jogo contra o México, que ocorre na próxima segunda-feira (2), às 11h, será Thiago Silva. O zagueiro de 33 anos já vestiu a braçadeira azul na partida da última semana contra a Costa Rica, quando a equipe de Tite venceu por 2 a 0.



Além de Thiago Silva, o lateral-esquerdo Marcelo e o zagueiro Miranda já lideraram a equipe durante as partidas do Mundial 2018. Isso porque Tite determinou que não haverá um só capitão para todos os jogos. "Serão os jogadores mais experientes, acostumados a grandes jogos, grandes competições" disse o técnico.