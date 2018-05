Thiago Motta anuncia aposentadoria aos 35 anos

Brasileiro naturalizado italiano indica que a atual temporada será a última da carreira

O meio-campista do PSG pretende pendurar as chuteiras no final da temporada. Em entrevista ao jornal francês "L'Équipe", o ítalo-brasileiro contou que tem a intenção de se tornar treinador da equipe sub-19 do clube francês futuramente.



O jogador que completa 36 anos em agosto entra em campo nesta terça-feira (8) às 16h05 para enfrentar os Ler Herbies pela final da Copa da França.



"Passei muitos anos aqui (seis anos e meio) e o que sinto agora é que o PSG deve ser o último clube da minha carreira", conta em entrevista publicada ao jornal francês.



Embora tenha nascido na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, o volante nunca atuou profissionalmente em clubes brasileiros. Acabou sendo esquecido pela seleção brasileira em 2004, e então, devido à dupla nacionalidade, vestiu a camisa da seleção italiana em 30 partidas, disputando as Eurocopas de 2012 e 2016 e a Copas do Mundo de 2014.



Em clubes do exterior, soma 27 títulos, acumulando passagens por Barcelona, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Genoa e seu clube atual, Paris Saint-Germain.