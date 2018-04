Tevez reforça Boca contra o Palmeiras

O atacante argentino Carlitos Tevez se recuperou de lesão na panturrilha direita e deverá compor a equipe do Boca Juniors que enfrentará o Palmeiras, na próxima quarta-feira, às 21h45, no Allianz Parque, em jogo válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores.Invicto contra a equipe alviverde, Tevez enfrentou o Palmeiras quatro vezes em sua passagem pelo Corinthians, entre 2005 e 2006. Ao todo, foram quatro clássicos e um retrospecto de duas vitórias e dois empates.O momento mais marcante do argentino contra o seu próximo rival aconteceu no clássico do 2º turno do Brasileiro de 2005. No empate em 1 a 1, Tevez fez um belo gol, passando por três jogadores palmeirenses e deixando o ex-zagueiro paraguaio Gamarra estatelado no chão.O atacante, hoje com 34 anos, também entrou em campo mais seis vezes contra equipes brasileiras na Taça Libertadores, sendo o autor de um dos gols da vitória do Boca Juniors sobre o Santos, por 3 a 1, no segundo jogo da decisão de 2003.Palmeiras e Boca disputam a liderança do grupo 8 da Libertadores. Enquanto a equipe brasileira tem 100% de aproveitamento, com duas vitórias em dois jogos, o time argentino soma um triunfo e um empate, mas poderá ultrapassar o rival alviverde caso o derrote.