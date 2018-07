Colete no museu e Vaquinha para ambulância; veja os bastidores da Copa

Museu de Londres quer exibir colete do técnico Southgate após Mundial

O terno de Southgate no museu

Não importa qual será o resultado do confronto entre Croácia e Inglaterra, na próxima quarta-feira (11). O treinador dos Três Leões, Gareth Southgate, já é considerado herói por ter levado sua equipe às semifinais da Copa do Mundo - essa é a terceira vez na história que o país chega a esta posição: a primeira foi em 1966 e a segunda em 1990.





Por isso, o famoso colete de Southgate poderá ganhar o mesmo tipo de notoriedade. O Museu de Londres expressou sua vontade em adquirir uma das três peças que compõem o terno do técnico para expor em sua coleção.



"Os emblemáticos coletes de Southgate contribuíram para colocar o terno novamente na moda - uma tendência lançada em 1666 pelo rei Charles II", monarca que fechou o parêntesis republicano de Cromwell, indica o Museu em um comunicado.



Uma "vaquinha" para uma ambulância

Uma "vaquinha" foi lançada para reembolsar os danos infligidos a uma ambulância londrina transformada em trampolim improvisado por torcedores após o jogo contra a Suécia no último sábado (7).



A operação de crowdfunding, organizada pelos fãs do Millwall Football Club, permitiu juntar 9100 libras (mais de R$ 45 mil). "No Clube de Torcedores do Millwall (região sul de Londres), nós pensamos que é muito importante ajudar nossa comunidade, então, nós queremos contribuir na angariação de fundos para ajudar a reparar a ambulância", escreveram os torcedores que tentam há anos perder a reputação sulfurosa de baderneiros.



A polícia britânica contabilizou 387 acidentes depois do jogo entre Suécia e Inglaterra, e teme outros transtornos depois da semifinal contra a Croácia.



Campeões maltratados

Se os ingleses vierem a ganhar a Copa do Mundo, o campeão mundial de 1966 Gordon Banks espera que os jogadores sejam melhor tratados pela federação de futebol do que sua geração o foi.



"A FA (The Football Association) não fez nada por nós. Estou desapontado com a FA e pelo o que eles fizeram por nós", acrescentou o antigo goleiro, explicando que precisou vender objetos de sua carreira para se sustentar.