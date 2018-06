Terceiro homem em vídeo de assédio na Rússia é identificado

Engenheiro piauiense já foi preso por desvio de dinheiro público na prefeitura de Araripina (PE)

Outro homem foi identificado entre os torcedores brasileiros que aparecem em um vídeo que vem circulando nas redes sociais constrangendo uma mulher na Rússia, durante as festividades no país. O engenheiro civil Luciano Gil Mendes Coelho é o terceiro a ser reconhecido no vídeo, onde um grupo de homens aparece fingindo cantar uma música de torcida, mas fala palavras de baixo calão para a mulher, que não entende nada.



O engenheiro foi preso em 2015 em ação conjunta da Polícia Federal com a Controladoria Geral da União, em operação nomeada "Paradise", que tinha como objetivo de desarticular esquema de desvio de dinheiro público na Prefeitura de Araripina, no Sertão de Pernambuco. Segundo a investigação, o grupo desviava dinheiro público, repasse do Ministério da Educação, que deveria ser usado para a construção creches e escolas.



Em entrevista ao portal "G1", ele reconheceu o erro. "Já pedi desculpas a todas as mulheres. Todos nós somos seres humanos e erramos e além disso não conhecíamos ninguém, bebemos um pouco mais da conta e foi isso. Alguém que não conheço filmou. Mas aqui todos estavam brincando e todos entendem a agitação, mas mulheres realmente tem razão em questionar", declarou o engenheiro.