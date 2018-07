'Tenho muito orgulho', diz Umtiti, autor do gol francês

Zagueiro marcou seu primeiro gol em competição oficial pela França

O zagueiro Umtiti foi o responsável pelo gol que classificou a França para a final do Mundial na Rússia. Apesar de ser decisivo na semifinal contra a Bélgica, o jogador do Barcelona fez questão de dividir os méritos com o restante da equipe.



"É muito orgulho, trabalhamos muito, fizemos isso juntos, eu fiz o gol, mas nesta noite fizemos uma grande partida. Estou orgulhoso de de todos", declarou Umtiti, que pode conquistar o bicampeonato para os franceses. "Acho que eles fizeram um grande trabalho em 98 e estamos tentando criar nossa história. Conseguimos um dos nossos objetivos, e estou muito contente", completou.



No jogo da estreia contra a Austrália, Umititi meteu a mão na bola e acabou cometendo pênalti, convertido pelos australianos. Apesar do lance, a França conquistou a vitória.



Para o técnico da França, Didier Deschamps, alcançar a final da Copa do Mundo da Rússia é uma grande oportunidade para apagar a imagem deixada na perda do título da Eurocopa de 2016, disputada na França.