Tempo Real: Acompanhe o Fla-Flu desta quinta-feira (7)

Fluminense e Flamengo se enfrentam no estádio Mané Garrincha (DF) pela 10ª rodada do Brasileirão

Na noite desta quinta-feira (7), Fluminense e Flamengo duelam no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela décima rodada do Brasileirão.



O tricolor não terá suas duas principais armas ofensivas: Marcos Júnior e Pedro, ambos com lesões musculares. Com esses dois desfalques importantes, Abel deve escalar a equipe no 3-6-1, optando pela entrada de Douglas no meio de campo. Do lado rubro-negro, Diego está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O provável substituto do camisa 10 será o atacante colombiano Marlos Moreno.



O Fla lidera o Brasileirão com 20 pontos e pode abrir até cinco pontos para o vice-líder Sport em caso de vitória no clássico. Já o tricolor ocupa a nona posição, com 14 pontos conquistados.



A partida será realizada em Brasília devido a uma venda de mando de campo realizada em 2016, que o Flu não conseguiu cumprir. Como ano passado a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não permitiu que os clubes jogassem fora de seus estados de origem, a empresa responsável escolheu levar o Fla-Flu desta quinta para o Mané Garrincha.



Acompanhe o tempo real do Fla-Flu:

