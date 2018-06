Tempo Real: Acompanhe o amistoso entre Brasil e Áustria

Seleção Brasileira faz, neste domingo (10), seu último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo

Neste domingo (10h), às 11h, a Seleção Brasileira faz seu último amistoso antes de estrear na Copa do Mundo. A adversária no jogo em Viena será a seleção da Áustria, que em seu último compromisso venceu a Alemanha por 2 a 1.



Esta será a última oportunidade para Tite fazer testes no time canarinho. A tendência é que o treinador escale uma formação mais ofensiva em relação à equipe que iniciou jogando contra a Croácia. Fernandinho deixa a equipe para a entrada de Neymar, que começa jogando pela primeira vez desde fevereiro, quando lesionou o pé e precisou passar por cirurgia.



Com a entrada do camisa 10, Philippe Coutinho seria deslocado para uma faixa mais central no campo, sendo responsável pela saída de bola da Seleção Brasileira. O único desfalque de Tite para o duelo em Viena é o volante Fred, que torceu o tornozelo em uma dividida com Casemiro no treino da última quinta-feira.



Após o amistoso, a Seleção parte para Sochi, na Rússi, onde fará a última parte da sua preparação para a estreia na Copa do Mundo, dia 17, em Rostov, contra a Suíça.



Acompanhe o tempo real de Brasil x Áustria:

