'Temos certeza que vamos atingir 98% a 99% de acerto', diz CBF sobre VAR

Ricardo Brêtas, gerente de planejamento do VAR no Brasil, a equipe que acompanhará o vídeo terá

A equipe que trabalhará com o VAR será formada pelo árbitro de vídeo, assistente, operador e supervisor. O conjunto também será acompanhado por um assessor da CBF.



A tecnologia terá custo de R$ 50 mil por jogo. Ao todo, com as 14 partidas restantes do torneio, a CBF gastará R$ 700 mil com o funcionamento do VAR.



Responsável por coordenar o projeto no país, Sérgio Corrêa afirmou a perspectiva é que o índice de acerta salte dos 93%, sem a tecnologia, para 98,8%, com o novo auxílio. Ao todo, 32 árbitros estão preparados para desempenhar a nova função.



Próximos passos

"O planejamento da CBF está pronto para qualquer competição. Vamos trabalhar sempre pelo 'sim', para ter o VAR nas competições da CBF. Estamos trabalhando pelo sim. Se vier o 'não', continuaremos preparados, porque o VAR virá", explicou Corrêa, quando indagado sobre a implementação do VAR no Campeonato Brasileiro.

Em entrevista coletiva dada nesta segunda-feira (30), a CBF explicou com mais detalhes como ocorrerá a utilização do árbitro de vídeo na Copa do Brasil e garantiu "98% a 99% de acerto" com o auxilio da tecnologia.O árbitro de vídeo começará a ser usado em todas as partidas do torneio, que retorna na próxima quarta-feira (1), nas partidas entre Corinthians e Chapecoense e Grêmio e Flamengo.Segundo esclarecimentos deacessos a todas as câmeras disponíveis pela emissora que transmitir o evento, que variarão entre 14 e 16, dependendo da empresa. Na Copa do Mundo, 33 câmeras ficaram à disposição da arbitragem.