Telões viram atrativos para os amantes da bola

Os bares e restaurantes de Brasília, diferentemente dos demais comércios, não vão fechar durante a transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2018. Para a ocasião a grande maioria terá telões e TV´s para atender os torcedores. Alguns estabelecimentos acabaram mudando seu horário de funcionamento, desta forma abrirão mais cedo, alguns até de manhã.

Uma opção é o shopping Iguatemi, que apostou no conforto e comodidade. Na sala de cinema, os torcedores da seleção podem aproveitar para conferir o jogo entre Brasil e Suécia ao vivo.

O Brasília Shopping também criou uma programação especial para a copa. Um Lounge Arena promete ser o point dos torcedores que quiserem assistir aos principais jogos em um telão de LED. Um espaço de jogos temáticos com games e mesas de totó, também está escalado para divertir o torcedor que passar por lá.

O Five Sport Bar, restaurante e bar de temática esportiva, vai transmitir todos os jogos em televisões individuais e telão de alta tecnologia de projeção. Para _o jogo de estreia do Brasil, domingo, o Five fechou uma parceria com a Budweiser. Os clientes que consumirem a cerveja vão poder apostar em um dos países e, ao final da partida, os que acertaram ganham mais uma cerveja para comemorar.

Outra opção, o bar Taverna Cervejas Especiais, em Águas Claras, além de ter a transmissão de todas as partidas e pacotes open bar, vai oferecer jogos de outros países, valendo cerveja de graça. Devido aos horários da Copa do Mundo da Rússia, o Taverna vai abrir todos os dias, às 10h30 da manhã.

Já a Don Espettoria da Asa Norte, nova unidade da marca especializada em espetinhos e comida brasileira, abre as portas especialmente nesta sexta-feira (15/6) para uma prévia. A casa pretende incentivar a torcida a celebrar os gols do Brasil. Para cada gol do Neymar na seleção, a casa oferecerá uma rodada de chopp de 250ml de brinde.

Por fim, os baladeiros também vão poder assistir o primeiro jogo do Brasil no telão montado na arena do Funn Festival, acompanhado do show Jorge & Mateus.