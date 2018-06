Técnico uruguaio ameniza atuação ruim de Suárez

Segundo Óscar Tabárez, todos 'já vimos de Messi, Pelé e Maradona e tantos outros craques em maus dias'

Mesmo saindo com uma vitória, a expectativa era grande diante da disputa entre Uruguai e Egito. O gol da seleção celeste só saiu os 44 minutos do segundo tempo, marcado pelo zagueiro José Giménez. Em entrevista coletiva, o técnico Óscar Tabárez amenizou a atuação ruim da principal referência ofensiva do time, Luis Suárez, que viveu uma tarde pouco inspirada em Ecaterimburgo. O renomado atacante do Barcelona desperdiçou três oportunidades claras de gol.



"Não sei o que houve com ele (Suárez) e não posso especular. Partidas em que não estiveram em um grande nível, já vimos de Messi, Pelé e Maradona e tantos outros craques em maus dias. Não é um pecado. Talvez você esteja certo na sua análise, mas deve concordar comigo que Suárez teve três chances reais de gol e o goleiro fez duas grandes defesas, que é todo mérito dele. Isso acontece com atacantes. Às vezes entram todas as bolas, às vezes o gol parece pequeno. Mas isso não me preocupa muito. Suárez não deixa de tentar, sabemos de seu potencial, então ficamos tranquilos", disse Tabárez.



A imagem de Tabárez comemorando o gol apoiado em sua muleta chamou a atenção de internautas. Aos 71 anos, o treinador sofre de uma síndrome chamada Guillain-Barré, uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso, provocando fraqueza muscular e paralisia. Tabárez é o técnico mais velho da Copa do Mundo e está em seu quarto mundial à frente da seleção uruguaia.



O gol no fim permite ao Uruguai largar na frente do grupo A ao lado da Rússia.