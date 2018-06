Técnico sueco critica comemoração da Alemanha após gol de Kroos

Em comunicado oficial nas redes sociais, a Federação alemã pediu desculpas ao time adversário e relata que reações e gestos foram "muito emocionais"

Os últimos segundos da partida eletrizante entre Alemanha e Suécia foram marcados por uma bela cobrança de falta de Toni Kroos, cujo gol acabou revertendo o placar à favor da sua equipe e dando esperanças para a seleção germânica classificar-se para as oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia.





Porém, as reações após o gol do camisa 18 não foram as melhores. Janne Andersson, técnico da seleção da Suécia, reclamou que jogadores e integrantes da comissão técnica foram comemorar a virada no banco sueco.



"Nós imaginamos que após 95 minutos, com o apito final, você aperta as mãos e vai embora. Então fiquei muito irritado com isso" explicou o treinador após ser contido pelos companheiros para evitar uma briga no final do jogo.



A Federação de Futebol da Alemanha postou no sábado (23) um comunicado no Twitter condenando as atitudes de jogadores e integrantes da comissão que, por conta do entusiasmo da virada, acabaram sendo provocativas para a equipe sueca.



" Foi um jogo emocional. No final, uma ou outra reação ou gesto de nossos supervisores em relação ao banco sueco foi muito emocional. Esse não é o nosso estilo, pedimos desculpas ao treinador sueco e à sua equipe. Ursäkta!" diz o comunicado.





Es war ein emotionales Spiel. Am Ende war die eine oder andere Reaktion oder Geste unseres Betreuerstabes in Richtung der schwedischen Bank zu emotional. Das entspricht nicht unserer Art. Dafür haben wir uns beim schwedischen Trainer & seinem Team entschuldigt. Ursäkta! #GERSWE — Die Mannschaft (@DFB_Team) 23 de junho de 2018



Ambas equipes ainda têm chance de classificar-se para as oitavas de final do Mundial. Na próxima rodada, a Suécia encara o México em Ecaterimburgo, já a atual campeã, enfrenta a Coreia do Sul, na Arena Kazan. Os jogos acontecem na próxima quarta-feira (27), às 11h (horário de Brasília).