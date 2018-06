Técnico islandês promete time diferente para Nigéria

Após empate com argentinos, Islândia enfrenta seleção africana na sexta-feira (22)

Em entrevista ao site da FIFA, o técnico da Islândia, Heimir Hallgrimsson, valoriza o ponto de empate contra a Argentina na estreia e promete postura diferente no próximo jogo, contra a Nigéria.



""Nos custou muita energia para chegar a este ponto, mas valeu a pena. Ter um ponto hoje é muito importante", comentou o técnico de 51 anos, "vamos para um jogo em que a Nigéria, preferencialmente, precisa vencer. Eu acho que estamos pelo menos em melhor situação do que eles" avaliou.



Apesar de considerar o desempenho e o esforço na estreia válido, Hallgrimsson quer um estilo diferente de jogo no próximo duelo. Contra a Argentina, o time se fechou no segundo tempo até arrancar o empate da equipe sul-americana. Contra a Nigéria, o islandês promete outro ritmo.



"Eles tem um time poderoso e forte, com jogadores que conseguem cobrir uma longa distância", analisou, "É um time realmente organizado, pelo qual o técnico da Nigéria merece crédito".



A Islândia encara a Nigéria na próxima sexta-feira (22) às 12h (horário de Brasília), pelo Grupo D.