Técnico interino define Náutico para encarar Salgueiro

No comando do time, Dudu Capixaba não deve apostar em novidades para partida deste sábado, na Arena de Pernambuco

No comando do Náutico para a partida do sábado, contra o Salgueiro, na Arena de Pernambuco, o técnico interino Dudu Capixaba praticamente já definiu a equipe alvirrubra para o confronto válido pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu deve entrar em campo no 4-4-2, com improvisações na zaga e na lateral. A formação foi testada no tr einamento desta quinta-feira, e também na movimentação da véspera.





O jogo deste sábado é considerado fundamental para os dois times, já que o Náutico é o lanterna do Grupo A, com apenas um ponto, e o Salgueiro é o vice-lanterna, com dois. O Globo-RN é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com quatro.



No treino desta quinta-feira, Dudu Capixaba contou com a volta de Ortigoza no ataque, formando dupla com Wallace Pernambucano, e o volante Negretti improvisado na zaga ao lado de Camutanga. Na primeira parte da movimentação, o técnico realizou um treino tático, só com o time titular trabalhando saídas de contra-ataque. Em seguida, ele comandou um trabalho coletivo contra os reservas.





O Náutico deve entrar em campo para encarar o Salgueiro com: Bruno; Luiz Henrique, Negretti, Camutanga e Tiago Costa; Jonathan, Jobson, Dudu e Robinho; Wallace Pernambucano e Ortigoza.