Técnico fala em 'lesão séria' de Salah e questiona participação do egípcio na Copa do Mundo

O técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, comentou a contusão que tirou Mohamed Salah da final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, neste sábado (26), e afirmou que o egípcio tem uma "lesão séria".

O time inglês ficou sem sua maior estrela aos 30 minutos do primeiro tempo, quando o egípcio se machucou em disputa de bola com Sergio Ramos. Principal jogador da equipe, o atacante saiu do campo em lágrimas para dar lugar a Adam Lallana.

"É (uma lesão) séria. No ombro. É possível que vá para o hospital fazer um exame. Não tem boa aparência. O retorno para casa vai ser difícil. Queríamos tudo e vamos voltar sem nada. Pior, perdemos um jogo importante e o Egito talvez tenha perdido um jogador importante para a Copa do Mundo", acrescentou o treinador, aumentando a dúvida sobre se o atacante poderá participar do mundial.