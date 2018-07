Técnico do Santa Cruz tem dúvida para escalar lateral esquerda

Tricolor encara o Botafogo-PB neste sábado, em João Pessoa, em partida decisiva

A quatro rodadas para o fim da primeira fase e precisando somar pelo menos metade dos pontos em disputa para se manter no G4 e avançar ao mata-mata da Série C, os jogadores do Santa Cruz entram em campo na partida de hoje, contra o Botafogo-PB, no estádio Almeidão, às 19h, em clima de decisão.



O técnico tricolor Roberto Fernandes tem apenas uma dúvida para a escalação da partida: Quem vai substituir a lacuna deixada pelo suspenso Allan Vieira na lateral esquerda? Existem duas opções. A primeira delas é o zagueiro Eduardo Brito, que já atuou na posição em algumas oportunidades. A segunda é o lateral direito Maílton. O elenco do Santa Cruz não possui dois laterais esquerdos de ofício desde que Ávila foi dispensado, há cerca de um mês.