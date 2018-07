Thomas Tuchel também acredita que não terá problemas com o vestiário do time francês

Em Singapura, onde o PSG joga neste sábado (28) contra o Arsenal em seu primeiro amistoso de pré-temporada, o novo técnico da equipe francesa Thomas Tuchel começa seu período no comando do clube de forma turbulenta.



Após ter a imagem desgastada por conta das simulações e das reações exageradas durante a Copa do Mundo, Neymar é um dos principais temas abordados nas entrevistas coletivas do alemão. Perguntado sobre o atacante brasileiro, Tuchel disse que vai ajudar Neymar a se recuperar após o Mundial.



"Ele é um grande jogador, sabe como administrar vitórias, mas também como administrar derrotas. Ele é um campeão e vamos ajudá-lo a se recuperar", afirmou Tuchel.



Além disso, o ex-técnico do Borussia Dortmund cria uma cartilha disciplinar no clube. De acordo com o "Daily Mail", os jogadores estarão proibidos de fazerem passeios noturnos. O alemão, inclusive, teria visitado bares que costumam ser frequentados pelos jogadores do PSG. Apesar disso, o comandante da equipe francesa disse que não espera ter problemas no vestiário do Parc des Princes.



"Pela minha experiência, os grandes jogadores têm o caráter mais simples, porque eles querem competir e vencer. Claro que temos personalidades fortes, mas não me preocupo com isso. No final, acredito que esses meninos estavam uma vez, com cinco ou seis anos e uma bola, jogando na praia, perto de suas casas, nas ruas", disse o treinador.



De férias, Neymar ainda não se reapresentou no PSG.