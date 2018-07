Técnico do Náutico não confirma time titular para encarar Globo-RN

Márcio Goiano disse ainda que pode promover algumas surpresas na escalação

O Náutico segue focando na preparação para garantir a vaga no mata-mata da Série C antecipadamente. Nesta quarta-feira, a equipe realizou mais um treino fechado e o técnico Márcio Goiano adotou o mistério sobre como deve armar a equipe diante do Globo-RN, nesta sexta-feira, às 20h, em Ceará-Mirim.



Sem poder contar com Jhonnatan e Dudu, que não jogam por conta do terceiro cartão amarelo recebido por ambos na rodada anterior, contra a Juazeirense, a tendência é que Jobson e Ortigoza entrem em campo. Mas o treinador indicou que pode promover algumas surpresas na escalação. "Posso colocar em campo atletas que não estavam atuando. Isso também passa pela minha cabeça, além da possibilidade da recomposição natural, com Jobson e Ortigoza. Ou usar Wallace Pernambucano. Farei todas essas observações", disse.



O adversário Globo-RN vem de boa sequência de oito jogos sem derrotas na competição, com duas vitórias e seis empates. A equipe está na sétima colocação, com 19 pontos.