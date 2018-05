Técnico do Náutico diz que está acostumado à pressão

Após derrota contra Juazeirense, Dudu Capixaba espera definição da diretoria sobre sua permanência ou não no cargo

A derrota por 2 a 0 para a Juazeirense, no último sábado, trouxe o primeiro revés para o técnico Dudu Capixaba em sua segunda partida à frente do Náutico. Antes, o técnico tinha conseguido uma boa vitória por 3 a 0 sobre o Salgueiro, que deu esperanças para que ele permanecesse na função. Agora, porém, a situação se modifica e nos próximos dias alguma definição sobre o futuro do cargo deve surgir nos próximos dias.



Vindo do Sub-20 antes de assumir o comando após a demissão de Roberto Fernandes, o treinador garante estar habituado à pressão e cobranças por resultados, ainda mais agora, quando o Náutico está na zona de rebaixamento do Grupo A da Série C.



"Vida de treinador é assim, um dia ganha, no outro perde. Tem de estar acostumado. Quanto à minha permanência, quem decide é a diretoria, eu sou funcionário da casa", disse, garantindo que, se permanecer no cargo, vai trabalhar para vencer o Globo-RN, que acontece no próximo domingo, pela sétima rodada. "Mas sou funcionário da casa e quem decide tudo é a diretoria", completou.



Apesar do momento difícil, Dudu Capixaba destacou que não há tempó para lamentações, uma vez que já foram realizadas seis das 18 rodadas da primeira fase do campeonato, reforçando o discurso que o objetivo do clube é o acesso à Série B. "O Náutico é um clube grande e o objetivo não é outro, é subir para subir para a Série B, disse.