Técnico do Corinthians fala de ameaça contra sua mãe

O treinador do Corinthians, Fábio Carille, confessou, em entrevista ao canal "Fox Sports", a situação delicada horas antes da primeira partida da final do Campeonato Paulista, devido a um vídeo, em que se ouvia o líder da equipe do Palmeiras ameaçando sequestrar a mãe do técnico rival: "se tiver que comprar o juiz, compra. Se tiver que sequestrar a mãe do Carille, sequestra. É sério, não é brincadeira, não."O técnico não conteve a emoção ao relatar a aflição que viveu dias antes do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras: "Passamos um sufoco antes do primeiro jogo contra o Palmeiras. O vídeo que circulou aí, falando em sequestrar a minha mãe. Fui para o primeiro jogo mal", disse emocionado Fábio Carille.O Corinthians foi derrotado no primeiro jogo por 1-0, mas no segundo venceu (também por 1-0) e na decisão por pênaltis conquistou o título do Campeonato Paulista.