Técnico da Rússia não vê motivos para preocupação

Em entrevista coletiva, Cherchesov vê abertura do torneio mundial com otimismo

O técnico da anfitriã Rússia, Stanislav Cherchesov, tentou aliviar a tensão do momento da equipe ao transmitir mensagem de confiança, nesta quarta-feira (13), véspera da abertura da Copa do Mundo contra a Arábia Saudita.



"Compreendo a preocupação, mas ninguém deveria estar preocupado", afirmou Cherchesov ao ser perguntado sobre a péssima sequência da seleção, que não venceu em 2018.



A imprensa russa o acusa de falta de autocrítica e de não saber reconhecer os erros de sua equipe. Ainda assim, Cherchesov continuou positivo na véspera da estreia.



"Por que vamos vencer amanhã? Porque queremos ganhar", afirmou o treinador, avaliando que a Rússia atingiu certo nível nos últimos amistosos apesar de não vencer nenhum deles.



Na reta final da preparação, os anfitriões perderam para a Áustria (1-0) e empararam com a Turquia (1-1), que não vão disputar a Copa do Mundo.



"Tenho a sensação de que no jogo contra a Arábia Saudita tudo irá acontecer como deve", acrescentou.



Depois do duelo que abre o Mundial, a Rússia encara o Egito, dia 19 de junho, e o Uruguai, dia 25 do mesmo mês. Todas as partidas são válidas pelo grupo A.