Técnico da Nigéria se preocupa com Croácia

"Eles têm jogadores maravilhosos", admite Gernot Rohr em entrevista coletiva

A seleção da Croácia preocupa o técnico da Nigéria, Gernot Rohr. Equipe adversária na primeira rodada da Copa do Mundo, os times se enfrentam no sábado (16), às 16h (horário de Brasília) em Kaliningrado.



"Esperamos lutar. Eles têm jogadores maravilhosos, que atuam em grandes equipes na Europa" disse o alemão em entrevista coletiva, "no papel, nos nomes, os croatas são muito melhores do que nós. Mas em campo pode ser diferente", completa.



Depois da Croácia, a Nigéria confronta a Islândia no dia 22 às 12h e a Argentina no dia 26 às 15h.