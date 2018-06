Técnico da Dinamarca: 'seremos diferentes desta vez'

Age Hareide promete mais ousadia em campo em partida contra a Croácia

O dinamarquês Age Hareide prometeu um time mais focado e ousado em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia, contra a Croácia, no domingo (1). Em entrevista coletiva, o técnico mostrou segurança para o mata-mata.



"Seremos bem diferentes desta vez. A Croácia tem excelente jogadores, mas buscaremos o ataque, progressivamente, com atitude, trabalhando com inteligência durante os 90 ou mesmo os 120 minutos" contou Hareide à imprensa no estádio de Nijny Novgorod "sendo muito mais fortes se formos para a prorrogação, talvez até usando Jorgensen e Cornelius, nossos principais atacantes".



A escalação da seleção dinamarquesa ainda não está fechada. Porém o técnico não demonstrou preocupação com o meia croata Luka Modric, destaque da equipe adversária que atualmente defende o Real Madrid.



"Croácia não tem um, mas vários grandes jogadores de alta habilidade e um ótimo conjunto que sabe refletir muito bem os detalhes do jogo" respondeu.



"Conhecemos todos os nosso pontos fortes e minimizamos todos os nossos pontos fracos nos últimos jogos, depois da derrota para Montenegro. Qualquer adversário que nos conhece sabe que não somos um adversário fácil, divertido. Nossa defesa é muito forte e prova disso é que neste ano só tomamos um gol, marcado pela Austrália, com o uso do VAR" disse o zagueiro dinamarquês Simon Kjær, que também é capitão da equipe.



Kjær acredita que o grupo pode ir muito além no mata-mata. O camisa 4, que atualmente defende o Sevilla, acha que a Dinamarca pode estar tirando o sono dos croatas devido à invencibilidade no campeonato até então.



"Tenho certeza que a Croácia terá muito respeito por nós. Acreditamos na nossa força e queremos mais, pois não estamos satisfeitos com o que já alcançamos", encerrou.



O duelo entre Croácia e Dinamarca acontece no domingo (1), às 15h (horário de Brasília). O vencedor deste confronto pega a Espanha ou a Rússia, que jogam mais cedo, no mesmo dia, às 11h (horário de Brasília) em Moscou.