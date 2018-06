Técnico da Croácia explica corte de Kalinic

Atacante se recusou a entrar em campo no segundo tempo na vitória sobre a Nigéria, no último sábado (16)

Após se recusar a entrar em campo no último sábado (16), na vitória da Croácia por 2 a 0 sobre a Nigéria, o atacante Nikola Kalinic foi cortado oficialmente da seleção. O técnico croata Zlatko Dalic confirmou a saída do jogador e revelou que esta não a primeira vez que o camisa 16 pediu para não atuar.



"No jogo contra a Nigéria, Nikola [Kalinic] aqueceu, entraria no segundo tempo, mas disse que não estava pronto porque sentiu dores nas costas. Foi o mesmo contra o Brasil, na Inglaterra. Ele não estava pronto. Ele não estava apto a treinar no domingo, então eu aceitei calmamente. Ele não estava à disposição três vezes e eu preciso de jogadores aptos, jogadores saudáveis. Ontem, eu decidi mandá-lo de volta para casa", revelou Dalic, em breve pronunciamento antes do treino desta segunda-feira, citando o amistoso contra a Seleção Brasileira em Liverpool, no último dia 3.



O atacante do Milan tem 42 jogos e 15 gols pela Croácia e se tornou o primeiro jogador do país a ser liberado de uma Copa do Mundo.