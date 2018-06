Técnico da Costa Rica sonha com as oitavas

Técnico Óscar Ramirez deseja repetir feito de 2014 na Rússia

Na Copa do Mundo sediada no Brasil, em 2014, a Costa Rica, num grupo com Itália, Inglaterra e Uruguai, foi um dos grandes destaques do torneio classificando-se para as oitavas de final e deixando os ingleses e italianos para trás.



Este ano, na edição da Rússia, o técnico da equipe costa-riquenha, Óscar Ramirez, deseja repetir o feito num grupo com Brasil, Sérvia e Suíça.



"Vamos tentar repetir a nossa forma de jogar, assim como fizemos no Brasil, em 2014. Devemos tentar alcançar o mesmo nível" disse após desembarcar em São Petersburgo.



A Costa Rica estreia contra a Sérvia no domingo (17), às 9h (horário de Brasília) em Samara, pelo grupo E.