Técnico da Alemanha não sonha com novo 7 a 1 e vê Brasil como favorito

Joachim Löw também elogiou as seleções da França e da Espanha antes da estreia na Copa do Mundo

Atual campeã mundial, a Alemanha estreia na Copa do Mundo neste domingo (17), às 12h, contra o México. Antes de começar a caminhada para defender seu título, o treinador da seleção alemã Joachim Löw elegeu os principais rivais na busca pelo pentacampeonato.



"Todos os times se desenvolvem e são mais fortes quatro anos depois. Brasil também é mais forte que em 2014. Todos estão. A França também avançou muito desde 2014. Os espanhois também. Estão mais seguros, jogam melhor juntos, fazem melhores combinações", afirmou o treinador alemão, que vai para sua terceira Copa do Mundo no comando da equipe.



Ao ser perguntado se sonhava com outra vitória por 7 a 1, em referência ao triunfo sobre o Brasil na semifinal da Copa de 2014, Löw considerou improvável que o placar volte a se repetir com qualquer que seja o adversário.



"Este sonho eu não tenho, de voltar a ganhar de alguém 7 a 1 contra o Brasil ou contra qualquer outro. Aquele jogo foi fantástico, mas é improvável que se repita. O importante é chegar na semifinal e ganhar", afirmou o técnico campeão mundial.



As duas únicas seleções a conquistar duas Copas em sequência foram a Itália (1934 e 1938) e Brasil (1958 e 1962). O técnico campeão mundial frisou a dificuldade de defender o título e, ao justificar, acabou esquecendo o bicampeonato da Seleção Brasileira.



"A verdade é que é mais difícil ganhar o segundo, há 80 anos ninguém ganha dois seguidos. Porque todos os times evoluem. Em todos os times há mudanças, jogadores que chegam, que saem. Mas temos a mesma ambição de mesmo quatro anos atrás. A tensão também sobe", explicou Joachim Löw.