Técnico da Alemanha descarta o Real Madrid

O técnico da Alemanha, Joachim Low, descartou a possibilidade de substituir Zidane no comando do Real Madrid. Recentemente, o treinador prorrogou seu contrato com a Federação Alemã até 2022. Agora está 100% concentrado para ir em busca do pentacampeonato mundial, na Copa da Rússia.

"O Real Madrid certamente vai encontrar um substituto muito bom para Zidane. Sua renúncia me surpreendeu, mas ele está melhor situado para valorizar se o time alcançou seu auge", valorizou.

A última experiência de Low como treinador de clubes foi no Áustria Viena, em 2004. Depois, assumiu o cargo de auxiliar de Jurgen Klinsmann na seleção alemã e o substituiu após a Copa de 2006.

Neste sábado (2), a Alemanha encara a Áustria, e na sexta-feira (8) enfrenta a Arábia Saudita em amistosos preparatórios para a Copa.





O treinador comentou sobre a situação do goleiro e capitão Neuer, que se recupera de lesão e ainda não está garantido no Mundial. "Por enquanto tudo está bem, segundo o plano previsto. A decisão não chegará antes de domingo. Vou conversar com ele e se estiver tudo bem ele será titular no sábado", avaliou Low.