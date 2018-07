Técnico croata projeta duelo contra Harry Kane

Zlatko Dalic confia em sua equipe para chegar à final do Mundial pela primeira vez na história

Na expectativa de disputar a semifinal da Copa da Rússia contra a Inglaterra, na próxima quarta-feira (11), o técnico da Croácia Zlatko Dalic confia em seus zagueiros no duelo contra o artilheiro do Mundial Harry Kane.



"Não é fácil de parar. Mas temos bons zagueiros jogando bem quando precisam. Tenho confiança neles. Ele não é fácil de parar, mas fizemos com Messi", relembrou o comandante, se referindo ao jogo contra a Argentina, ainda na fase de grupos da Copa, vencida por 3 a 0 pelos croatas.



A campanha deste Mundial iguala a melhor participação do país na história dos Mundiais. Em 1998, os croatas também alcançaram às semifinais, quando foram eliminados pela campeã França, por 2 a 1.



"Já é um grande feito para nós. Já temos alguns países como Argentina, Brasil e Alemanha de férias e estamos aqui. Parar a Inglaterra seria um feito. Estamos lutando, mostrando nossa qualidade", relatou Dalic.



Após vencer as três partidas da primeira fase, a Croácia avançou nas oitavas e nas quartas de final após decisões por pênaltis. "Jogamos dois jogos de 120 minutos. Não é fácil. Temos pouco tempo, é uma questão. Mas vamos focar para deixar todos preparados. Chegar na semifinal é algo grande e faremos o possível para chegarmos prontos no jogo", explicou o treinador.



Dalic ainda aproveitou para elogiar a equipe inglesa antes do confronto da próxima quarta-feira: "Mostraram força com seus jogadores que são jovens e bons. Não há caminho fácil até a semifinal da Copa do Mundo".