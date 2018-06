Tchê Tchê fecha com Dinamo de Kiev

Campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2016, o meia Tchê Tchê fechou com o Dinamo de Kiev na tarde desta sexta-feira (8).O clube paulista tinha 100% dos direitos do jogador, que, segundo especulações, embolsou cerca de R$ 20,5 milhões na venda.Revelado pelo Audax, Tchê Tchê vestiu a camisa alviverde por dois anos e não foi utilizado pelo técnico Roger Machado nos últimos jogos devido à negociação com o clube ucraniano.